В Японии радиационный фон не изменился после ядерного испытания в КНДР

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ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Японские специалисты не зафиксировали изменений радиационного фона в стране после шестого по счету ядерного испытания в КНДР. Об этом в понедельник сообщил Комитет по контролю за ядерной энергетикой при министерстве охраны окружающей среды Японии.
Такой вывод был сделан на основе замеров содержания радиоактивных частиц в атмосфере, которые проводились в течение воскресенья при помощи самолетов Сил самообороны Японии. Кроме того, показатели находятся в норме и на более чем 300 стационарных постах измерения уровня радиации по всей стране.