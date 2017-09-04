Абэ в разговоре с Мун Чжэ Ином заявил о необходимости новых санкций против КНДР

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ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел в понедельник телефонный разговор с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, в котором стороны обсудили проведенное 3 сентября ядерное испытание в КНДР.
Как сообщило правительство Японии, Абэ отметил необходимость тесного сотрудничества с целью принятия новой резолюции Совбеза ООН об усилении санкций против Пхеньяна.
"Нынешнее ядерное испытание представляет собой серьезную угрозу нашей стране и всему региону. Всему мировому сообществу необходимо объединиться с целью оказания максимального давления на Северную Корею и продвижения резолюции Совбеза ООН об усилении санкций [в отношении Пхеньяна]. Также необходимо, чтобы РФ и Китай играли по этому вопросу конструктивную роль", - сказал премьер.
Мун Чжэ Ин также высказался в поддержку принятия новой резолюции в отношении Пхеньяна. Кроме того, стороны подтвердили, что проведут встречу во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).