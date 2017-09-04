СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды

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БАНГКОК, 4 сентября. /ТАСС/. Мьянманская правительственная газета Global New Light of Myanmar утверждает, что боевики "Араканской армии спасения рохинджа" сжигают буддийские монастыри и разрушают статуи Будды на территории западного штата Ракхайн в Мьянме, где уже вторую неделю продолжаются столкновения повстанцев с регулярной армией.
Как отмечает издание, в одном из населенных пунктов на севере этого штата были найдены статуи Будды, у которых были отбиты головы. Также были обнаружены несколько сожженных буддийских пагод на территории одного из местных монастырей. Кроме того мьянманские силовики зафиксировали повреждение заграждения на большом участке границы с Бангладеш.
По данным газеты, из-за нестабильной ситуации остаются закрытыми более 400 школ.
Ситуация в Ракхайне резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которую власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю превысило 400 человек. Большинство убитых - боевики-рохинджа. Более 2,6 тыс. домов сожжены, а около 38 тыс. человек из Ракхайна были вынуждены спасаться бегством в Бангладеш.