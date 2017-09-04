Си Цзиньпин: единство БРИКС обеспечит более справедливый мировой порядок

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество ожидает от БРИКС единства в решении международных проблем, что позволит обеспечить более справедливый и рациональный мировой порядок. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита БРИКС.
"Необходимо создать более справедливый, рациональный мировой порядок, - сказал он. - Интенсификация связей "пятерки" с миром требует от нас активно участвовать в глобальном управлении. Без такого участия невозможно эффективное решение многих актуальных международных проблем".
Председатель КНР указал на необходимость обеспечения стабильных условий для мирного развития всех стран. "Пусть услышат наш единый голос и предупреждения по вопросам международного мира и развития, - продолжил Си Цзиньпин. - Именно такого ждет от нас международное сообщество, этого требуют и наши общие интересы".
По словам председателя КНР, сотрудничество стран БРИКС приобретает особую важность на фоне тех изменений, которые происходят во всем мире. "В настоящее время в мире происходят глубокие и сложные изменения. В этих условиях сотрудничество в формате БРИКС приобретает особую важность", - сказал глава государства.
Си Цзиньпин подчеркнул, что "сотрудничество в формате БРИКС отвечает общим интересам развития пяти стран". "Несмотря на наши различия, у нас общие подходы к вопросам развития отношений, что позволяет нам преодолевать разногласия и добиваться взаимной выгоды", - заявил Си Цзиньпин, добавив, что "потенциал сотрудничества еще полностью не раскрыт".
БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Участники объединения также согласовали такие принципы деятельности, как неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.
Инициатором создания объединения выступила Россия. С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах-членах. Страна - организатор саммита является председателем объединения и обеспечивает координацию всей текущей деятельности.