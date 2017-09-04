СМИ: премьер-министр Тайваня в ближайшие дни уйдет в отставку

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Тайваня Линь Цюань уйдет в отставку в самое ближайшее время. Об этом в понедельник сообщило тайваньское центральное информационное агентство (CNA), ссылаясь на источники в правительстве.

По их данным, новым главой кабинета станет мэр специального муниципалитета Тайнань Лай Циндэ. Утверждается, что в должность премьера он вступит в пятницу.

Причина кадровых перестановок не уточняется.

Глава администрации острова Цай Инвэнь пока не комментировала ситуацию.