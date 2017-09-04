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СМИ: премьер-министр Тайваня в ближайшие дни уйдет в отставку

Международная панорама
4 сентября, 8:51 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 4, сентября. /ТАСС

При этом агентство CNA не называет причины кадровых перестановок. Официального подтверждения информации также пока нет

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Тайваня Линь Цюань уйдет в отставку в самое ближайшее время. Об этом в понедельник сообщило тайваньское центральное информационное агентство (CNA), ссылаясь на источники в правительстве.

По их данным, новым главой кабинета станет мэр специального муниципалитета Тайнань Лай Циндэ. Утверждается, что в должность премьера он вступит в пятницу.

Причина кадровых перестановок не уточняется.

Глава администрации острова Цай Инвэнь пока не комментировала ситуацию.

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