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СМИ: Сеул и Вашингтон обсуждают размещение авианосца и стратегических бомбардировщиков

Международная панорама
4 сентября, 9:43 UTC+3

По данным агентства Yonhap, такие меры могут стать ответом на последние действия Пхеньяна

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© EPA/JEON HEON-KYUN

ТАСС, 4 сентября. Республика Корея и США обсуждают возможность размещения атомного авианосца и стратегических бомбардировщиков на южнокорейской территории в ответ на последнее ядерное испытание КНДР. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на военных Республики Корея.

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По его информации, минобороны страны планирует также провести в этом месяце односторонние учения, которые будут включать себя использование высокоточных крылатых ракет Taurus класса "воздух - поверхность", размещенных на истребителях F-15K.

Мощность проведенного КНДР испытания в республике оценили в 50 килотонн. Таким образом, оно оказалось в пять раз мощнее проведенного КНДР в сентябре 2016 года и в три раза - ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году, сообщает агентство France Presse. Ранее министерство обороны Японии оценило мощность заряда в 70 килотонн.

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