СМИ: Сеул и Вашингтон обсуждают размещение авианосца и стратегических бомбардировщиков

Сборные России и Казахстана по футболу в ноябре могут провести товарищеский матчСпорт 4 сентября, 10:19
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на МальтеМеждународная панорама 4 сентября, 10:15
На стройке Крымского моста завершилась вахта студенческих отрядовВ стране 4 сентября, 10:09
Шарапова считает позитивом, что на US Open она обошлась без травмСпорт 4 сентября, 10:08
Концерт Марины Влади в пострадавшем от пожара кинотеатре "Космос" Екатеринбурга состоитсяНовости Урала 4 сентября, 10:01
Тарпищев считает, что Шарапова выступила на US Open выше всяких похвалСпорт 4 сентября, 9:52
Новосибирские власти объявили конкурс на строительство семи поликлиник за 6,1 млрд рублейСибирь 4 сентября, 9:52
Марло выкупил полосу в газете, чтобы попрощаться с клубом НХЛ "Сан-Хосе"Спорт 4 сентября, 9:51
Минобороны заключило контракт на опытную партию из десяти новейших гаубиц "Коалиция-СВ"Армия и ОПК 4 сентября, 9:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 сентября. Республика Корея и США обсуждают возможность размещения атомного авианосца и стратегических бомбардировщиков на южнокорейской территории в ответ на последнее ядерное испытание КНДР. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на военных Республики Корея.
По его информации, минобороны страны планирует также провести в этом месяце односторонние учения, которые будут включать себя использование высокоточных крылатых ракет Taurus класса "воздух - поверхность", размещенных на истребителях F-15K.
Мощность проведенного КНДР испытания в республике оценили в 50 килотонн. Таким образом, оно оказалось в пять раз мощнее проведенного КНДР в сентябре 2016 года и в три раза - ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году, сообщает агентство France Presse. Ранее министерство обороны Японии оценило мощность заряда в 70 килотонн.