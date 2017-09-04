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Лидеры стран БРИКС приветствовали создание зон деэскалации в Сирии

Международная панорама
4 сентября, 9:56 UTC+3 СЯМЭНЬ СЯМЭНЬ 4, сентября. /ТАСС

Лидеры стран объединения также высказались "против использования химического оружия кем бы то ни было в каких бы то ни было целях и при каких бы то ни было обстоятельствах"

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СЯМЭНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС высказались в пользу решения сирийской проблемы посредством политического процесса, а также поддержали создание в Сирии зон деэскалации. Об этом говорится в Сямэньской декларации, принятой в понедельник лидерами "пятерки".

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"Мы вновь заявляем, что единственным долгосрочным решением кризиса в Сирии является инклюзивный политический процесс "по инициативе и под руководством при ведущей и определяющей роли" самого сирийского народа, гарантирующий суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, и отвечающий законным чаяниям сирийского народа", - говорится в документе.

"Мы решительно поддерживаем Женевские мирные переговоры и Астанинский процесс и приветствуем организацию в Сирии зон деэскалации, которые способствовали снижению уровня насилия и созданию позитивной динамики и условий для достижения существенного прогресса в мирных переговорах под эгидой ООН", - отмечается в декларации.

Лидеры стран БРИКС также высказались "против использования химического оружия кем бы то ни было в каких бы то ни было целях и при каких бы то ни было обстоятельствах".

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Темы
БРИКС Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Переговоры по Сирии в Женеве Создание зон деэскалации в Сирии
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