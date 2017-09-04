Южная Корея обнаружила признаки подготовки КНДР к очередным ракетным запускам

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ТАСС, 4 сентября. Военные Южной Кореи обнаружили признаки подготовки КНДР к очередным ракетным пускам, не исключены испытания межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.
"Мы по-прежнему видим признаки дальнейших возможных пусков баллистических ракет. Мы также прогнозируем, что КНДР может испытать межконтинентальную баллистическую ракету", - говорится в заявлении минобороны Республики Корея.
3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества.
Действия Пхеньяна, в частности, осудил Китай, а Южная Корея и США не исключили возможности военного ответа. Совет Безопасности ООН проведет в понедельник заседание, посвященное ядерному испытанию.