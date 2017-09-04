Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидеры стран БРИКС осудили проведенное КНДР ядерное испытание

Международная панорама
4 сентября, 10:05 UTC+3

Лидеры стран объединения также подчеркнули, что ядерная проблема на Корейском полуострове может быть решена только мирными средствами и посредством прямого диалога всех заинтересованных сторон

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС решительно осуждают ядерное испытание, которое КНДР провела в минувшее воскресенье, и призывают к прямому диалогу по ядерной проблеме на Корейском полуострове. Об этом говорится в декларации, принятой в понедельник лидерами "пятерки".

Смотрите также

Незамаскированная угроза Вашингтону: мировая реакция на ядерное испытание в КНДР

"Мы решительно осуждаем проведенное КНДР ядерное испытание. Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с неослабевающей напряженностью вокруг сохраняющейся на протяжении долгого времени ядерной проблемой на Корейском полуострове и подчеркиваем, что она может быть решена только мирными средствами и посредством прямого диалога всех заинтересованных сторон", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. США и Южная Корея не исключили возможности военного ответа.

В понедельник Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ядерному испытанию КНДР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
БРИКС Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Леди Ди навсегда
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
2
Глава ВФВ назвал важной победу сборной России на ЧЕ по волейболу
3
Задержан мужчина, протаранивший на автомобиле кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге
4
Немецкий актер: Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм
5
Роша считает переход в "Спартак" лучшим вариантом продолжения карьеры
6
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом и легковой машиной в центре Москвы
7
Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС в округе Лос-Анджелес из-за природного пожара
Темы дня
Новости партнеров
Реклама