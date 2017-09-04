Лидеры стран БРИКС осудили проведенное КНДР ядерное испытание

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС решительно осуждают ядерное испытание, которое КНДР провела в минувшее воскресенье, и призывают к прямому диалогу по ядерной проблеме на Корейском полуострове. Об этом говорится в декларации, принятой в понедельник лидерами "пятерки".

"Мы решительно осуждаем проведенное КНДР ядерное испытание. Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с неослабевающей напряженностью вокруг сохраняющейся на протяжении долгого времени ядерной проблемой на Корейском полуострове и подчеркиваем, что она может быть решена только мирными средствами и посредством прямого диалога всех заинтересованных сторон", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. США и Южная Корея не исключили возможности военного ответа.

В понедельник Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное ядерному испытанию КНДР.