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Президент Египта заявил, что рассчитывает на содействие РФ в борьбе с терроризмом

Международная панорама
4 сентября, 12:16 UTC+3 СЯМЭНЬ ¶ , СЯМЭНЬ /Китай

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС Абдель Фаттах ас-Сиси особо отметил важность сотрудничества в урегулировании региональных конфликтов в Сирии и Ливии

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СЯМЭНЬ /Китай/. 4 сентября. /ТАСС/. Египет рассчитывает на содействие России в борьбе с терроризмом, и сохранение единства и территориальной целостности Ливии и Сирии, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

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"Что касается региональных конфликтов, в первую очередь Сирии и Ливии, то здесь мы, разумеется, стремимся играть самую позитивную роль в урегулировании, имею в виду необходимость борьбы с террором и сохранение единства и территориальной целостности этих стран", - сказал президент Египта на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча лидеров проходит "на полях" саммита БРИКС в китайском Сямэне.

По словам ас-Сиси, это основная цель, к которой стремится Египет. "И мы рассчитываем также и на вашу поддержку в том, что касается достижения этой цели", - сказал он.

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Темы
БРИКС Кризис в Сирии Саммит БРИКС - 2017 Борьба с "Исламским государством"
Персоны
Сиси, Абдель Фаттах, ас- Путин, Владимир Владимирович
Страны
Сирия Египет Россия Боливия
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