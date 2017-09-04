Президент Египта заявил, что рассчитывает на содействие РФ в борьбе с терроризмом

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СЯМЭНЬ /Китай/. 4 сентября. /ТАСС/. Египет рассчитывает на содействие России в борьбе с терроризмом, и сохранение единства и территориальной целостности Ливии и Сирии, заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.
"Что касается региональных конфликтов, в первую очередь Сирии и Ливии, то здесь мы, разумеется, стремимся играть самую позитивную роль в урегулировании, имею в виду необходимость борьбы с террором и сохранение единства и территориальной целостности этих стран", - сказал президент Египта на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча лидеров проходит "на полях" саммита БРИКС в китайском Сямэне.
По словам ас-Сиси, это основная цель, к которой стремится Египет. "И мы рассчитываем также и на вашу поддержку в том, что касается достижения этой цели", - сказал он.