МИД КНР опроверг возможность военного вторжения китайской армии в КНДР

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Китай твердо придерживается мирных методов урегулирования ситуации на Корейском полуострове и не приемлет какие-либо шаги по оказанию силового давления на КНДР. Об этом в понедельник заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Это гипотетический вопрос, и отвечать на него нелегко. Однако мы неоднократно и раньше заявляли, что решение проблемы путем насилия не присутствует в перечне методов, которые Китай применяет при урегулировании ситуации [на Корейском полуострове]", - заявил дипломат. Тем самым он ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли вторжение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае чрезмерной эскалации конфликта.

Гэн Шуан подчеркнул, что реакция мировой общественности на шестые ядерные испытания Пхеньяна была однозначной: несмотря на крайнюю сложность проблемы, ее решение должно осуществляться исключительно мирным путем.

Напомним, 3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества.