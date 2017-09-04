Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен Ына

Пхеньян официально заявил о разработке водородной бомбы, устанавливаемой на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), и провел ядерное испытание. О том, почему это самое опасное испытание за всю историю ядерной программы Пхеньяна и как это событие отразится на судьбе региона – в материале ТАСС.

Место – старое, бомба – новая

Шестое по счету подземное ядерное испытание было произведено на полигоне Пунгери на северо-востоке страны, всего в 190 км от границы с Россией. На этом же месте по приказу руководителей КНДР – Ким Чен Ира и Ким Чен Ына – было проведены все предыдущие испытания.

С момента последнего подрыва ядерного боезаряда на Пунгери прошел ровно год, но, согласно данным немецкого Федерального института землеведения и природных ресурсов, мощность заряда выросла более чем в 10 раз. Если в 2016 году она была оценена в 25 килотонн, то 2017-го года – "несколько сотен" килотонн. Для сравнения, мощность атомных бомб, сброшенных над Хиросимой и Нагасаки – 15 и 21 кт.

Несмотря на то, что оценочные данные из Южной Кореи и Японии намного более скромны – 100 и 70 килотонн, соответственно – даже такие цифры свидетельствуют о том, что ядерная программа Пхеньяна вышла на новый уровень.

Как утверждает северокорейское информагентство ЦТАК, было произведено второе по счету испытание не атомной, а водородной бомбы. Если при взрыве атомной бомбы энергия выделяется в результате деления ядра атома, при взрыве водородной – в результате синтеза легких ядерных элементов в более тяжелые. Такая бомба является не только более технологичной, но и намного более мощной.

Путь атома

Пхеньян наращивал мощность ядерных зарядов от испытания к испытанию – от 0,7 кт в 2006-м году до "нескольких сотен" в 2017-м. Конечно же, по сравнению с ядерными программами СССР и США, это совсем крошечные заряды. Мощность знаменитой водородной "Царь-бомбы", испытанной на полигоне Новая Земля в 1961 году, составила около 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте (58 тыс. килотонн). Мощность американского заряда, испытанного на атолле Бикини в 1954 году – 15 мегатонн.

Тем не менее, 15-килотонная атомная бомба "Малыш", сброшенная 6 августа 1945 года на Хиросиму, унесла более 150 тысяч жизней. Таким образом, если Пхеньян сможет установить даже небольшие ядерные заряды на МБР, этого будет достаточно, чтобы обеспечить себе возможность нанесения неприемлемого ущерба гипотетическому противнику.

В Сеуле считают, что Пхеньян сможет создать полностью рабочую МБР с ядерной боеголовкой в конце 2018 года. А в день шестого по счету ядерного испытания американская газета The New York Times выпустила статью с заголовком "Давайте посмотрим правде в глаза: северокорейское ядерное оружие может нанести удар по США".

Александр Мосесов