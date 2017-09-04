Берн готов выступить посредником в урегулировании ситуации на Корейском полуострове

БЕРН, 4 сентября. /ТАСС/. Швейцарская Конфедерация готова выполнить свою традиционную роль посредника в урегулировании проблем на Корейском полуострове. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Берне президент Швейцарии Дорис Лойтхард.

Комментируя по просьбе журналистки из Швеции ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове, она сказала: "Полагаю, что позиция Швейцарии, как и Швеции, состоит в том, что мы готовы предложить нашу роль добрых услуг, выступая в качестве посредника".

Лойтхард расценила ситуацию на Корейском полуострове как "очень серьезный кризис", подчеркнув, что сейчас "действительно наступило время для диалога". Президент при этом выразила сомнение в эффективности санкций в отношении КНДР, напомнив, что "санкции уже много лет действуют и они не изменили многого". "Население страдает от санкций, но оно остается вместе со своим правительством, со своим президентом", - отметила она, добавив, что "сейчас настало время сесть за стол переговоров", и у великих держав имеется для решения возникшей проблемы "репутация и ответственность".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.