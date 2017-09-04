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Мьянму из-за вспыхнувшего насилия покинули почти 90 тысяч рохинджа

Международная панорама
4 сентября, 14:00 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 4, сентября. /ТАСС

Беженцев принимает Бангладеш

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Bernat Armangue

БАНГКОК, 4 сентября. /ТАСС/. Количество беженцев рохинджа из штата Ракхайн на западе Мьянмы за десять дней конфликта в регионе возросло до 90 тыс. человек.

Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на наблюдателей ООН, находящихся в приграничной зоне.

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Беженцев рохинджа, которых власти Мьянмы считают этническими бенгальцами, принимают в Бангладеш. По свидетельству очевидцев, некоторые беженцы ранены, в том числе из огнестрельного оружия.

Ситуация в Ракхайне резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которую власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на 30 пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений превысило 400 человек. Большинство убитых - боевики-рохинджа.

На территории Ракхайна между буддистами, составляющими большинство жителей страны, и немногочисленными мусульманами народности рохинджа ранее неоднократно происходили столкновения, жертвами которых за последние годы стали тысячи человек. Согласно оценке ООН, рохинджа является одним из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. Власти Мьянмы не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие рохинджа живут на территории страны поколениями.

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