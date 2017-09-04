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В Приднестровье открыли Суворовское училище

Международная панорама
4 сентября, 14:12 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ ТИРАСПОЛЬ 4, сентября. /ТАСС

Президент Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что выпускники училища не обязательно станут военными

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ТИРАСПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Суворовское училище открылось в Приднестровье, в которое поступили более 200 курсантов из местных школ. В основу обучения лягут российские образовательные программы с учетом специфики непризнанной республики.

Связь поколений

"Знаменательно и исторически верно, что училище открывается в Тирасполе, который основал генералиссимус Суворов", - заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский на церемонии открытия, которая началась с возложения цветов к памятнику великому русскому полководцу. По его словам, о связи поколений говорит и то, что знаменем училища станет исторический стяг мушкетерского полка, который воевал в этих местах под командованием полководца.

"Мы чтим Суворова, воинов Российской империи, которые всегда охраняли мир в нашем крае. Мы помним подвиги советских солдат, сломавших хребет фашизму во время Великой Отечественной войны и российских миротворцев, которые являются славными продолжателями дел своих предков", - отметил лидер Тирасполя.

О преемственности говорилось и в приветственной телеграмме, которую направил воспитанникам училища вице- премьер РФ, спецпредставитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин. Он выразил уверенность, что Суворовское военное училище в Тирасполе займет место в одном строю с суворовскими училищами Москвы и Санкт- Петербурга, Тулы и Ульяновска, Казани и Екатеринбурга, Твери, Уссурийска, Перми и Северного Кавказа.

"Благодарю ребят, которые приняли решение и прошли серьезный отбор на пути к становлению курсантами", - отметил российский вице-премьер.

Забота властей

Ранее глава Приднестровья рассказал журналистам, что идея учреждения суворовского училища в Тирасполе обсуждалась уже несколько лет. "В настоящее время многие жители Приднестровья уехали на заработки, много детей воспитывается без отцов и государство должно взять на себя заботу о подрастающем поколении", - отметил он.

Для нового учебного заведения власти выделили здание, которое располагает всем необходимым: несколькими учебными корпусами, стадионом, местом под плац, столовой, тиром и общежитиями. Шефство над училищем взяли все силовые структуры Приднестровья - в день открытия таможенный комитет Приднестровья подарил училищу два автомобиля. А посол России Фарит Мухаметшин - сертификат на получение компьютерной техники, а также историческую и военную литературу, которая пополнит библиотеку училища.

"Выпускники училища не обязательно станут военными - получив суворовское воспитание в современных условиях, с применением новых технологий, они будут готовы для работы во всех сферах народного хозяйства", - отметил российский дипломат.

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