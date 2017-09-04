Times: Борис Джонсон может быть перемещен с поста главы британского МИД

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ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Глава британского МИД Борис Джонсон может быть перемещен со своего поста на куда менее значимую должность формального председателя правящей Консервативной партии во время предстоящих кадровых перестановок в кабинете министров.
О такой возможности в понедельник газета Times.
По сведениям издания, нынешний председатель тори Патрик Маклохлин хотел бы уйти с этого поста, и "его могут поменять на Бориса Джонсона". Газета уверяет, что "высокопоставленные источники предполагают, что терпение [премьер-министра Терезы] Мэй по отношению к министру иностранных дел иссякает".
Times утверждает, что глава правительства использует угрозу кадровых перестановок в кабинете министров, которые могут произойти после намеченного на первые дни октября партийного съезда тори, для консолидации сил в правительстве и сдерживания ряда членов кабмина, с которыми у Даунинг-стрит сложились напряженные отношения.
В число последних, как уверяет газета, входят министр по делам регионов и местного самоуправления Саджид Джавид, лидер Палаты общин (де-факто - глава парламентской фракции тори - прим. ТАСС) Андреа Лидсом и министр внешней торговли Лиам Фокс.
Также предполагается, что одна из министерских должностей может быть предложена новой "звезде" консерваторов, заднескамеечнику (не входящему в правительство парламентарию) Джейкобу Рису-Моггу, который считается традиционалистом, поддерживающим выход страны из ЕС. В июльском опросе простых членов тори, проведенном по заказу газеты The Observer, этот политик замкнул тройку потенциальных преемников Мэй на премьерском посту вслед за министром по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом и уже упомянутым Борисом Джонсоном. Однако в правительстве полагают, что только работа на одном из министерских постов способна дать представление о соответствии возможностей Риса-Могга его политическим амбициям.