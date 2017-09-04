Экс-депутат Рады: отставки Порошенко ждет вся Украина

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Народ Украины не желает больше терпеть нынешнюю власть, поэтому все больше депутатов на местах выходят с инициативой принять закон о порядке импичмента президента.
Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС бывший депутат Верховной рады, член комитета спасения Украины Владимир Олейник, комментируя обращение Белоцерковского городского совета в украинский парламент с просьбой законодательно урегулировать процедуру импичмента главы государства.
"Требование импичмента - это требование всей Украины, - считает Олейник. - Это приговор украинского общества. Дальше терпеть эту власть люди не хотят". Он привел последние данные исследовательского агентства "София", согласно которым рейтинг Порошенко составляет только 2%, рейтинг Гройсмана - не превышает 1,7%, а Парубия и того меньше - на уровне 1,2%. "Логично, что при такой поддержке населения надо менять власть, а не народ!" - сказал экс-депутат.
Он отметил, что белоцерковские депутаты не первые, кто пришел к подобному решению. "С инициативой принять закон о порядке импичмента уже выступали депутаты Киевского областного совета, Черкасского областного и Черкасского городского советов, - перечислил Олейник. - Власть боится этих настроений и принимает против несогласных репрессивные меры. После того, как депутаты Киевской области обратились к Раде, в их адрес посыпались угрозы физического устранения, началось давление на родных и близких".
По оценке Олейника, Украину ожидает жаркая осень. "В стране растут цены. И не только из-за плохого урожая. Поэтому Порошенко боится народного гнева", - отметил экс-депутат.
"Но нужен закон, чтобы была цивилизованная процедура устранения этого недоразумения, когда украинский народ ослеп и поверил лжи. Ведь ни одно из предвыборных обещаний Порошенко не выполнил: война в Донбассе не остановлена, жизнь он улучшил только свою, экономика нищая", - подчеркнул член комитета спасения Украины.
На прошлой неделе городской совет Белой Церкви принял обращение к Верховной раде с призывом законодательно урегулировать процедуру импичмента президента. За такое решение проголосовали 23 депутата городского совета. В частности, речь идет о принятии закона "О временных следственных комиссиях, специальной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины" и внесении изменений в регламент Верховной рады.
Данным решением представители местного самоуправления Белой Церкви выразили свою поддержку позиции Киевского областного совета, которые вышли с такой инициативой 22 июня 2017. После этого депутаты Киевского облсовета заявили о последовавших политических репрессиях.