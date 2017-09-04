Лидеры стран БРИКС осмотрели фотовыставку о Фестивале культур государств "пятерки"

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и другие лидеры БРИКС приняли участие в церемонии открытия выставки Фестиваля культуры стран "пятерки". Главы государств и правительств осмотрели фотоэкспозицию, рассказывающую о культурных особенностях стран БРИКС.

Сам фестиваль будет проходить 15-22 сентября в Сямэне. Он задуман китайским председательством в БРИКС как культурное продолжение саммита. Программой фестиваля предусмотрено проведение серии выставок, концертов и представлений.

Основная цель мероприятия - познакомить китайских граждан с культурой стран БРИКС. Предполагается участие национальных делегаций артистов и профильных ведомств из государств "пятерки". В частности, в Вечере балета БРИКС 15 сентября в Сямэне примет участие балетная пара Мариинского театра Тимур Аскеров и Кристина Шапран. 17 сентября в концертном зале "Хунтай" состоится концерт фортепианной музыки "Звуки острова Гуланъюй", в котором российской стороны выступит лауреат международных конкурсов Андрей Диев.