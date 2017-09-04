Первый день саммита БРИКС завершается торжественным приемом и концертом

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС собрались на торжественный прием. Они прошли в зал и заняли свои места за столом, вместе с ними проследовали и приглашенные к участию в саммите главы государств и правительств стран, не входящих в объединение.

Приема прошел по окончании встречи лидеров БРИКС с членами Делового совета объединения, перед его началом состоялась официальная церемония фотографирования. Лидеры вместе с супругами встали в один ряд. Место по центру было отведено хозяину саммита, председателю КНР Си Цзиньпину и его супруге. Президент России Владимир Путин занял место по правую руку от китайского коллеги.

Помимо лидеров БРИКС, к работе нынешнего саммита приглашены президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи, премьер-министр Таиланда. В начале торжественного приема к гостям обратился Си Цзиньпин. После приема для лидеров предусмотрена концертная программа.

На приеме председатель КНР рассказал гостям об экономическом успехе Сямэня, который входит в число пяти специальных экономических зон, а также вспомнил о том, как ровно 32 года назад, в 1985 году, он приехал в этот город на работу. "В то время я занимал должность вице-мэра города. В день моего приезда мне исполнилось 32 года и вот уже прошло еще 32 года", - рассказал китайский лидер, вспомнив о том, что в те времена не было небоскребов, редко можно было увидеть иностранных туристов и предпринимателей.

Председатель КНР выразил надежду на то, что в государствах с новыми рынками и в развивающихся странах обязательно будут такие же примеры успеха, как Сямэнь, который стал яркой демонстрацией тех результатов, которых удалось добиться за годы политики реформ и открытости. "Искренне надеюсь, что встреча в Сямэне откроет ворота к дальнейшему сотрудничеству и развитию во втором "золотом десятилетии" БРИКС, к светлому будущему растущих и развивающихся экономик", - заявил председатель КНР.

"Эмблема БРИКС представляет собой радужный парус. Так давайте же пустимся в великое плавание на полных парусах к радужному и прекрасному будущему", - резюмировал китайский лидер и предложил гостям поднять за это бокалы.