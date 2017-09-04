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Евросоюз будет защищать интересы Ирландии на переговорах по Brexit

Международная панорама
4 сентября, 15:58 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 4, сентября. /ТАСС

Одной из главных тем в переговорах между ЕС и Великобританией является определение пограничного режима на британо-ирландской границе

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БРЮССЕЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Евросоюз будет защищать интересы Республики Ирландия на переговорах с Великобританией по выходу королевства из состава сообщества. Об этом заявил главный представитель ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Коувени.

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"Интересы Ирландии - интересы Евросоюза, поэтому я сказала недавно в Дублине, что обеспокоенности Ирландии - обеспокоенности ЕС. Все страны-члены и институты ЕС едины в этом вопросе", - сказал он.

Барнье и Коувени обсудили результаты третьего раунда переговоров, который прошел в конце августа в Брюсселе. Одной из главных тем первого этапа переговоров является определение пограничного режима на британо-ирландской границе с учетом того, что Северная Ирландия покидает ЕС вместе со всей Великобританией, а Республика Ирландия остается в сообществе.

"У нас был очень конструктивный рабочий ланч, в ходе которого мы обсудили, в частности, то, как продвинуть политический диалог по Ирландии, - отметил Барнье. - Решение покинуть ЕС было принято Великобританией, а не Евросоюзом или Ирландией. Мы уважаем его".

Коувени подчеркнул также что Ирландия "продолжит действовать как полноценный партнер и член Евросоюза".

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