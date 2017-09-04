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МИД Израиля осудил ядерное испытание КНДР и призывал Пхеньян выполнять резолюции ООН

Международная панорама
4 сентября, 16:22 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 4, сентября. /ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что решительный ответ международного сообщества не позволит другим государствам вести себя таким образом

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сентября. /ТАСС/. Израиль осуждает испытание КНДР водородной бомбы и призывает Пхеньян выполнять положения резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в официальном сообщении МИД еврейского государства, опубликованном в понедельник на странице ведомства в Facebook.

"Государство Израиль осуждает ядерное испытание, проведенное КНДР, - говорится в документе. - КНДР должна соблюдать все резолюции Совета Безопасности ООН по этому вопросу и воздерживаться от испытаний и разработки оружия массового уничтожения и систем его доставки". В МИД еврейского государства подчеркнули, что "только решительный ответ со стороны международного сообщества не позволит другим государствам вести себя таким образом".

Последние ядерные испытания КНДР вызвали жесткую реакцию международного сообщества. В связи с этим Совет Безопасности ООН 4 сентября проведет заседание.

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