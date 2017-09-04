Додон намерен изменить состав Высшего совета безопасности из-за конфликта с парламентом

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон намерен изменить состав Высшего совета безопасности (ВСБ) из-за конфликта с парламентом, который контролирует Демократическая партия. Об этом глава республики сообщил в понедельник на своей странице в Facebook.

"Если парламентское большинство и правительство намерены и далее бойкотировать заседания Высшего совета безопасности, мною будет подписан указ о расширении состава ВСБ, чтобы исключить в будущем возможность срыва его деятельности и обеспечить принятие необходимых решений", - отметил Додон.

На прошлой неделе премьер-министр Молдавии Павел Филип и председатель парламента Андриан Канду проигнорировали заседание ВСБ из-за нежелания обсуждать принятое кабинетом министров 2 августа решение признать персоной нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Из-за их отсутствия заседание было сорвано.

Додон осудил антироссийский выпад. По его словам, этим решением Молдавия была вовлечена в беспрецедентный за последнюю четверть века дипломатический и геополитический конфликт. Додон считает, что "за конфликтом стоит Демократическая партия Молдавии и ее кураторы на Западе".