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С 1 октября в Колумбии вступает в силу договор о прекращении огня с АНО

Международная панорама
4 сентября, 17:10 дата обновления: 4 сентября, 17:32 UTC+3 ТАСС

Президент страны сообщил, что официальное перемирие продлится до 12 января следующего года

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БОГОТА, 4 сентября. /ТАСС/. Договор о прекращении огня с повстанческой группировкой "Армия национального освобождения" (АНО) вступает в силу с 1 октября и продлится до 12 января следующего года. Об этом сообщил сегодня президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

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"Сегодня, 4 сентября, ровно через 5 лет после оглашения рамочного договора с "Революционными вооруженными силами Колумбии" (РВСК), который привел нас к миру с этой группировкой, мы подпишем в Кито (Эквадор) договор о прекращении огня с АНО", - заявил глава государства. "Этот договор вступит в силу 1 октября на срок 102 дня, до 12 января следующего года, а также будет подлежать изменениям по мере продвижения переговоров по остальным пунктам [рамочного соглашения о мире с АНО]", - добавил он.

После заключения 24 ноября прошлого года правительством Колумбии и РВСК мирного соглашения, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию, АНО остается самой многочисленной повстанческой группировкой в Колумбии. Успешное завершение переговоров с РВСК придало импульс диалогу с АНО, которая до этого оставалась за рамками мирного процесса. 7 февраля этого года в Кито был дан старт переговорам о мире между правительством Колумбии и АНО. Благодаря усилиям, направленным на урегулирование конфликтов, президент Колумбии стал лауреатом Нобелевской премии мира 2016 года.

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