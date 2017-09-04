В минюсте Молдавии после обысков задержан высокопоставленный чиновник

КИШИНЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Высокопоставленный сотрудник министерства юстиции Молдавии Владимир Попа задержан в понедельник по подозрению в коррупции.

"Чиновник, исполняющий обязанности директора Национальной инспекции пробации, подозревается в фальсификации результатов тендеров и хищениях при проведении аукционов по закупке электронных браслетов для заключенных", - сообщила журналистам пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Анжела Старински. По ее словам, в кабинете и дома у Попы прошли обыски, по его делу также задержан бизнесмен, имеющий отношение к закупкам браслетов.

Со своей стороны, представитель министерства юстиции Родион Гуштюк сказал журналистам, что ведомство сотрудничает с НЦБК и оказывает поддержку, необходимую для тщательной и объективной проверки всех обстоятельств дела. "Мы выступаем за объективное расследование и готовы оказывать всю необходимую поддержку. Сожалеем, если подозрения обоснованы и выражаем надежду, что они не подтвердятся", - отметил Гуштюк.

Попа с 2012 года возглавляет инспекцию минюста, которая занимается контролем лиц, освобожденных из мест лишения свободы, с целью предупреждения совершения новых преступлений. Ее сотрудники наблюдают за условно осужденными и досрочно освобожденными заключенными, в том числе посредством специальных браслетов, который определяют их место нахождения. До этого он занимал должность начальника управления исполнения наказаний.

В этом году в Молдавии была развернута масштабная кампания по борьбе с коррупцией. На скамье подсудимых оказались министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук, мэр Кишинева Дорин Киртоакэ и множество других чиновников.