Times: Великобритания будет платить ЕС €1 млрд в год за участие в научном клубе сообщества

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Соединенное Королевство планирует ежегодно вносить в фонды Евросоюза €1 млрд за участие в научных программах сообщества после Brexit. Об этом сообщает газета The Times.

Согласно инициативе министерства по вопросам выхода Великобритании из ЕС королевство заинтересовано участвовать в программах по линии фонда Horizon 2020, объем средств которого достигает €8,5 млрд. При этом Лондон исходит из того, в них активно сотрудничают страны, не входящие в Евросоюз, включая Израиль, Норвегию и Швейцарию.

В Лондоне также заинтересованы в продолжении работы по финансируемой ЕС системе глобального спутникового позиционирования Galileo и участии в программе Copernicus, в частности, с целью исследования химического состава атмосферы и изменения климата на Земле. Это обойдется британцам ежегодно в 50 млн - €150 млн. Естественно, в стороне не останутся ядерные исследования, а также изучение редких заболеваний.

Как заявил ранее генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан-Дитрих Вёрнер, решение Великобритании о выходе из состава Евросоюза не скажется на участии королевства в его проектах. "ЕКА - это межправительственная организация, и Brexit не будет иметь прямого влияния на наши дальнейшие отношения. Великобритания сохранила членство в агентстве", - отметил он.

Лондон подтвердил свое намерение участвовать в дальнейшей работе ЕКА, "увеличив свой взнос" в общий бюджет агентства, отметил Вёрнер. "Мы придаем очень большое значение отношениям с Великобританией и постараемся сделать все возможное, чтобы Brexit не имел негативных последствий для космических исследований", - заверил глава ЕКА.