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Посольство США в РФ возобновило проведение визовых собеседований

Международная панорама
4 сентября, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Представитель дипмиссии уточнила, что речь идет только о неиммиграционных визах на ограниченной основе

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Американское посольство в Москве вновь проводит собеседования на неиммиграционные визы. Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель посольства США в России Мария Олсон.

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"С первого сентября посольство в Москве возобновило проведение собеседований на неиммиграционные визы на ограниченной основе", - заявила она.

При этом, по ее словам, "собеседования в трёх американских консульствах (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке - прим. ТАСС) прекращены до дальнейшего уведомления в виду сильного сокращения штата".

МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с количеством российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек. Президент Владимир Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США.

21 августа посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновилась 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.

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