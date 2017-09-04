Посольство США в РФ возобновило проведение визовых собеседований

УЕФА не ведет расследование в отношении "Манчестер Сити" о нарушении финансовых правилСпорт 4 сентября, 17:50
Посольство США в РФ возобновило проведение визовых собеседованийМеждународная панорама 4 сентября, 17:40
Постпред США при ООН призвала к самым жестким мерам против КНДРМеждународная панорама 4 сентября, 17:36
"Рейдерский захват": как развивалась ситуация с российской дипсобственностью в СШАПолитика 4 сентября, 17:35
Смертоноснее и мощнее: ядерные бомбы на службе Ким Чен ЫнаМеждународная панорама 4 сентября, 17:30
Витиньо и Дзагоев включены в заявку ЦСКА на матчи Лиги чемпионовСпорт 4 сентября, 17:08
"Ельцин Центр" запускает автобусные экскурсии на малую родину первого президента РоссииНовости Урала 4 сентября, 16:56
Колобков: сборной России по художественной гимнастике удалось совместить опыт и молодостьСпорт 4 сентября, 16:47
Порзингис: опыт игроков, выступавших в НБА, делает сборную России опасным соперникомСпорт 4 сентября, 16:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Американское посольство в Москве вновь проводит собеседования на неиммиграционные визы. Об этом сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель посольства США в России Мария Олсон.
"С первого сентября посольство в Москве возобновило проведение собеседований на неиммиграционные визы на ограниченной основе", - заявила она.
При этом, по ее словам, "собеседования в трёх американских консульствах (в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке - прим. ТАСС) прекращены до дальнейшего уведомления в виду сильного сокращения штата".
МИД РФ после голосования в Конгрессе по антироссийским санкциям предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с количеством российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек. Президент Владимир Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США.
21 августа посольство США в РФ объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз гражданам РФ. Выдача виз возобновилась 1 сентября, но только в Москве. В генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке выдача виз производиться не будет.