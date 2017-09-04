Постпред КНР при ООН: Китай не допустит войны на Корейском полуострове

ТАСС, 4 сентября. Пекин не допустит военного решения северокорейской проблемы. Об этом постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи заявил в понедельник на экстренном заседании Совета Безопасности, посвященном недавнему ядерному испытанию КНДР.

"Китай всегда выступал за мирное решение северокорейской проблемы. Пекин никогда не допустит военных действий на Корейском полуострове", - отметил дипломат. Он призвал решать проблему сообща и отметил, что считает "практичной и осуществимой" совместную инициативу России и Китая от 4 июля о двойном замораживании (ракетных и ядерных испытаний КНДР и военных учений США и Южной Кореи).

Совместный план Москвы и Пекина предполагает продвижение к политическому процессу через инициативу о двойном замораживании. "Эта совместная инициатива направлена на то, чтобы как можно скорее понизить градус напряженности в регионе и предотвратить возможную эскалацию", - подытожил Лю Цзеи.

Пхеньян в воскресенье объявил об успешном испытании водородного заряда, что вызвало жесткую реакцию международного сообщества.