Кабмин Украины принял решение о выходе из Межгосударственного статистического комитета СНГ

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины в одностороннем порядке приняло решение о прекращении действия некоторых решений Совета глав правительств СНГ, связанных с Межгосударственным статистическим комитетом Содружества. О принятии соответствующего постановления кабинета министров Украины, датированного 30 августа 2017 года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

"Правительство приняло решение о прекращении для Украины действия некоторых решений Совета глав правительств Содружества независимых государств", - проинформировала пресс-служба. При этом уточняется, что "решение принято с целью выхода из международных документов, связанных с созданием и деятельностью Межгосударственного статистического комитета СНГ".

В частности, согласно постановлению, Киев прекратил действие решения о статистическом комитете СНГ от 10 февраля 1995 года, о его переименовании, о Положении о Межгосударственном статистическом комитете СНГ от 12 апреля 1996 года, а также решения о внесении изменений и дополнений в Положение 25 ноября 2005 года.

В правительстве такой шаг пояснили заинтересованностью в приведении национального статистического законодательства и практики в соответствие со стандартами ЕС на фоне ратификации и действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Украина после событий 2014 года - "евромайдана" и прихода к власти нынешнего руководства страны - фактически не принимает участия в деятельности СНГ. В марте 2014 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение о начале процедуры выхода Украины из состава СНГ. В ноябре 2016 года соответствующий законопроект был подан в раду. Законопроект до настоящего времени на голосование не выносился.