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Генсек ООН ждет от Совбеза "надлежащих действий" в ответ на ядерное испытание КНДР

Международная панорама
4 сентября, 18:28 UTC+3 ООН ООН 4, сентября. /ТАСС

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман отметил, что последние события "требуют всеобъемлющего ответа", который позволит "разорвать круг провокаций со стороны КНДР"

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ООН, 4 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассчитывает, что Совет Безопасности всемирной организации надлежащим образом отреагирует на проведенное КНДР 3 сентября ядерное испытание. Об этом в понедельник заявил заместитель генсека по политическим вопросам Джеффри Фелтман на экстренном заседании Совбеза.

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"Генеральный секретарь рассчитывает, что Совет Безопасности продемонстрирует единство и предпримет надлежащие действия", - сказал Фелтман. Он отметил, что СБ ООН проводит вторую встречу по КНДР за неделю и десятую с начала года. По его словам, по мере того, как нарастает напряженность в регионе, "усиливается риск недоразумений, просчетов и эскалации".

Фелтман, в прошлом занимавший пост помощника госсекретаря США, подчеркнул, что последние события "требуют всеобъемлющего ответа", который позволит "разорвать круг провокаций со стороны КНДР". "Чтобы такой ответ был эффективным, он должен предусматривать мудрую и смелую дипломатию", - добавил заместитель генсека.

В то же время он подчеркнул, что политическая ситуация не должна влиять на гуманитарные программы, которые проводятся в КНДР. "Народ КНДР зависит от международной помощи", - указал Фелтман.

Фелтман привел данные Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, согласно которым магнитуда землетрясения, спровоцированного ядерным взрывом, составила 6.0. Это, отметил он, соответствует заряду мощностью от 50 до 100 килотонн.

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