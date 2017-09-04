Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Могерини: ЕС выступает за усиление давления и санкции против КНДР

Международная панорама
4 сентября, 18:50 UTC+3 /Словения/ 4, сентября. /ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметила, что "быть мирными не значит быть слабыми"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЛЕД /Словения/, 4 сентября. /ТАСС/. Европейский союз выступает за усиление давления и экономические санкции против Пхеньяна. Об этом в понедельник заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на Стратегическом форуме "Блед 2017".

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

"Действия КНДР - это сильнейшая провокация, подобные действия опасны и незаконны, поэтому ЕС готов поддержать сильные санкции ООН против КНДР, - сказала она. - Быть мирными не значит быть слабыми. Решение денуклеаризации Корейского полуострова может быть найдено через оказание давления на КНДР параллельно с экономическими санкциями".

Она также отметила, что Брюссель контактирует по этому вопросу с ООН, Россией, США, Южной Корее и Японией. "Кроме того, эта тема будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС в Таллине на этой неделе", - сообщила Могерини.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Могерини, Федерика
Страны
США КНДР Япония Россия Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трансляции русской версии Euronews на телеканале "Культура" прекращены
2
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
3
Постпред РФ при ООН предупредил о беспрецедентной угрозе войны на Корейском полуострове
4
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
5
Президенты России и Египта призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль
6
Летевший из отпуска росгвардеец задержал авиадебошира, ударившего стюардессу
7
Песков: отказ Макларена от обвинений РФ в господдержке допинга можно только приветствовать
Темы дня
Новости партнеров
Реклама