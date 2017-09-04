Могерини: ЕС выступает за усиление давления и санкции против КНДР

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БЛЕД /Словения/, 4 сентября. /ТАСС/. Европейский союз выступает за усиление давления и экономические санкции против Пхеньяна. Об этом в понедельник заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на Стратегическом форуме "Блед 2017".
"Действия КНДР - это сильнейшая провокация, подобные действия опасны и незаконны, поэтому ЕС готов поддержать сильные санкции ООН против КНДР, - сказала она. - Быть мирными не значит быть слабыми. Решение денуклеаризации Корейского полуострова может быть найдено через оказание давления на КНДР параллельно с экономическими санкциями".
Она также отметила, что Брюссель контактирует по этому вопросу с ООН, Россией, США, Южной Корее и Японией. "Кроме того, эта тема будет обсуждаться на встрече глав МИД ЕС в Таллине на этой неделе", - сообщила Могерини.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.