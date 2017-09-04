СМИ: посол КНДР в Берлине вызван в МИД из-за ядерного испытания

ТАСС, 4 сентября. Посол КНДР в Берлине вызван в понедельник вечером в МИД Германии. Об этом представитель германского внешнеполитического ведомства рассказал газете Welt.

По информации издания, вызов связан с очередным ядерным испытанием Пхеньяна. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт назвал такие действия попранием международного права и призвал мировое сообщество решительно на них отреагировать. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ядерных испытаний предложила ужесточить санкции Евросоюза в отношении Пхеньяна.

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.