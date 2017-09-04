США планируют проголосовать в СБ ООН по новым санкциями против КНДР 11 сентября

Жуков: битва в финале ЧЕ сделала победу российских волейболистов особенно ценнойСпорт 4 сентября, 19:22
Песков: правила обращения с криптовалютой предстоит выработатьЭкономика и бизнес 4 сентября, 19:20
Алипов считает, что ему удались смешанные соревнования в трапе на ЧМ по стрельбеСпорт 4 сентября, 19:18
Антонов: хорошая игра в защите обеспечила баскетболистам РФ победу над бельгийцамиСпорт 4 сентября, 19:17
Негативные эмоции могут делать людей счастливымиСоциальная ответственность 4 сентября, 19:17
Геологи 5 сентября начнут вскрывать полигон "Кучино" в ПодмосковьеОбщество 4 сентября, 19:12
Кириленко: сборная России показывает себя дисциплинированной командой на ЧЕСпорт 4 сентября, 19:10
Швед: лидерство в группе на ЧЕ по баскетболу добавляет россиянам уверенностиСпорт 4 сентября, 19:05
Смог и пыль снижают эффективность солнечной энергетики в ИндииСоциальная ответственность 4 сентября, 19:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 сентября. Соединенные Штаты предложат Совету Безопасности ООН проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР и намерены вынести его на голосование в следующий понедельник, 11 сентября. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.
"Мы призываем Совет Безопасности быстро решить этот вопрос. Я думаю, что Северная Корея, попросту говоря, дала пощечину всему международному сообществу, которое просило ее прекратить [ядерные испытания], поэтому Соединенные Штаты распространят резолюцию, по которой мы хотим провести переговоры на этой неделе и проголосовать в понедельник", - сказала Хейли.
3 сентября Пхеньян объявил о проведении испытания водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.