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США планируют проголосовать в СБ ООН по новым санкциями против КНДР 11 сентября

Международная панорама
4 сентября, 19:14 UTC+3 /Обновлено,

Постпред США при ООН Никии Хейли назвала новое испытание Северной Кореи "пощечиной всему международному сообществу"

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ТАСС, 4 сентября. Соединенные Штаты предложат Совету Безопасности ООН проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР и намерены вынести его на голосование в следующий понедельник, 11 сентября. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.

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"Мы призываем Совет Безопасности быстро решить этот вопрос. Я думаю, что Северная Корея, попросту говоря, дала пощечину всему международному сообществу, которое просило ее прекратить [ядерные испытания], поэтому Соединенные Штаты распространят резолюцию, по которой мы хотим провести переговоры на этой неделе и проголосовать в понедельник", - сказала Хейли.

3 сентября Пхеньян объявил о проведении испытания водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

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Персоны
Хейли, Никки
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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