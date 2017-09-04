США планируют проголосовать в СБ ООН по новым санкциями против КНДР 11 сентября

ТАСС, 4 сентября. Соединенные Штаты предложат Совету Безопасности ООН проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР и намерены вынести его на голосование в следующий понедельник, 11 сентября. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли.

"Мы призываем Совет Безопасности быстро решить этот вопрос. Я думаю, что Северная Корея, попросту говоря, дала пощечину всему международному сообществу, которое просило ее прекратить [ядерные испытания], поэтому Соединенные Штаты распространят резолюцию, по которой мы хотим провести переговоры на этой неделе и проголосовать в понедельник", - сказала Хейли.

3 сентября Пхеньян объявил о проведении испытания водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.