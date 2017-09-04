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Мятежники заблокировали родное селение экс-президента Йемена

Международная панорама
4 сентября, 20:00 UTC+3 КАИР КАИР 4, сентября. /ТАСС

Хуситы объявили о намерении арестовать Али Абдаллу Салеха

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КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. Формирования йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) устанавливают кордоны на дорогах, ведущих в горный район Санхан, где расположено родное селение экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

По данным местных источников, которые в понедельник приводит газета "Указ", хуситы блокировали основную трассу, соединяющую столицу страны Сану с регионом Санхан, и размещают вооруженные отряды в прилегающей к дороге горной местности.

К подобным мерам мятежники приступили почти одновременно с сообщениями о решении сторонников "Ансар Аллах" арестовать бывшего президента и доставить его в северную провинцию Саада, в которой располагаются основные силы, поддерживающие хуситов. До сих пор, однако, официальных подтверждений намерений "Ансар Аллах" взять Салеха под стражу со стороны лидеров движения не поступало.

Селение Бейт аль-Ахмар, в котором родился Салех, находится в нескольких десятках километров от столицы Йемена. В нем проживает около тысячи человек, большинство из которых - родственники экс-президента. Салех покинул пост главы государства в 2012 году в рамках договоренностей о национальном примирении после волны массовых протестов, прокатившейся по всей стране. Позже отряды, поддерживающие Салеха, выступили на стороне движения "Ансар Аллах" в его борьбе с йеменскими властями, которые были признаны международным сообществом.

Вооруженное противостояние в Йемене продолжается с августа 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По информации йеменского министра по правам человека Мухаммеда Аскара, с начала 2015 года в результате военных столкновений в стране было убито более 11 тысяч человек. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, около 20 млн йеменцев - примерно 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

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