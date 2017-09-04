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СМИ: в Косове создана правящая коалиция

Международная панорама
4 сентября, 20:14 дата обновления: 4 сентября, 20:36 UTC+3

Лидер партии "Новый косовский альянс" назвал коалиционное соглашение выходом из кризиса

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БЕЛГРАД, 4 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Новый косовский альянс" Бегджет Паколли подписал в понедельник коалиционное соглашение с блоком бывших полевых командиров, получившим название "коалиция пистолетов", выдвигающим в качестве претендента на премьерский пост Рамуша Харадиная. Об этом сообщила газета Epoka е rе.

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"Это соглашение - выход из кризиса", - заявил Паколли. Сообщается, что соглашение о коалиции было подписано в присутствии спикера парламента Кадри Весели и бывшего премьера Рамуша Харадиная.

Кандидат в премьеры Харадинай подчеркнул, что соглашение "позволяет Косову продвигаться вперед".

Блок бывших полевых командиров, получивший название "коалиция пистолетов", победил на досрочных выборах в парламент непризнанной республики Косово, прошедших 11 июня. Коалиция, в которую входят Демократическая партия Косова, "Альянс за будущее Косова", движение "Инициатива для Косова" и еще девять партий, получила 39 мест в парламенте. После долгих коалиционных переговоров Харадинай смог заручиться поддержкой лишь 60 депутатов в 120-местном парламенте, то есть до необходимого большинства ему не хватало одного голоса. Выходом из ситуации стало "переманивание" бывшего президента Косова Беджета Паколли из противоборствующей "Коалиции роз", в которую вошли "Демократический союз Косова", "Альянс за новое Косово" и движение "Альтернатива".

Таким образом, после соглашения с Паколли экс-премьер Рамуш Харадинай имеет коалиционное большинство в парламенте и может начать формирование правительства.

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