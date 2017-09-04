Спецпредставитель ОБСЕ проведет 6-8 сентября переговоры в Кишиневе и Тирасполе

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ВЕНА, 4 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Вольф Дитрих Хайм посетит Кишинев и Тирасполь в период с 6 по 8 сентября, чтобы провести переговоры со сторонами конфликта из-за роста напряженности в этом регионе. Об этом сообщили в понедельник в ОБСЕ.
"Посол Хайм встретится в Кишиневе с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андреем Галбуром и вице-премьером Георге Баланом. В Тирасполе спецпредставитель проведет встречу с главным переговорщиком от Приднестровья Виталием Игнатьевым", - отметили в ОБСЕ.
Спецпредставитель также встретится с послами РФ и Украины, ЕС и США в рамках международных усилий для продвижения переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта; Россия, Украина и ОБСЕ - посредники; США и ЕС - наблюдатели).
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев призывал в конце июля ОБСЕ возобновить переговоры в формате "пять плюс два" в связи с ростом напряженности в регионе. В Тирасполе обратили внимание ОБСЕ на установление Молдавией и Украиной совместного контроля на пограничном посту Кучурган приднестровского участка границы.