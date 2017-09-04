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Международные наблюдатели из ЕС проведут полет над территорией Украины

Международная панорама
4 сентября, 21:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, сентября. /ТАСС

Мероприятие пройдет в рамках наблюдения за выполнением соглашений в области контроля над вооружениями

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КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Группа международных наблюдателей из Швеции, Чехии и Испании совершит наблюдательный полет над территорией Украины. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего в группу войдет 15 человек - девять от Швеции и по три наблюдателя от Чехии и Испании, которые уже прибыли в международный аэропорт "Борисполь" (под Киевом) самолетом наблюдения стал SAAB 340 (OS100) ВВС Швеции.

"Цель мероприятия - выполнение наблюдательного полета над территорией Украины для развития открытости и прозрачности, содействие наблюдению за выполнением действующих соглашений в области контроля над вооружениями", - пояснили в Генштабе.

Наблюдательная миссия будет работать на Украине до 8 сентября, полученные материалы будут обрабатываться в Швеции.

Ранее сообщалось, что представители Украины совместно с США в рамках Договора по открытому небу проведут наблюдательный полет с 4 по 8 сентября над территорией России и Белоруссии, как ранее сегодня сообщило министерство обороны последней. Полет будет выполнен на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Кубинка.

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