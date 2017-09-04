Трамп в беседе с Меркель заявил, что "рассматриваются все варианты" действий по КНДР

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ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп довел до сведения канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что в решении кризиса вокруг КНДР "рассматриваются все варианты". Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.
"Лидеры осудили безответственное и опасное поведение Северной Кореи, а также подчеркнули важность тесного взаимодействия в рамках ООН. Президент Трамп заявил, что последняя по времени провокация лишь укрепляет решимость международного сообщества противостоять запрещенной деятельности Северной Кореи. Рассматриваются все варианты реагирования на северокорейскую угрозу", - отмечается в заявлении.