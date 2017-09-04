Глава МВД Италии заявил о важности стабильной Ливии для борьбы с терроризмом

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ТАСС, 4 сентября. Алжир и Италия заинтересованы в стабилизации ситуации в Ливии. Об этом, как передает агентство Algeria Press Service, было заявлено в понедельник по итогам встречи министра иностранных дел Алжира Абделькадера Месахеля и министра внутренних дел Италии Марко Миннити.
Как отметил Миннити, "стабильная Ливия важна для борьбы с терроризмом и торговлей людьми".
Два министра обсудили пути противодействия террористическим вызовам в североафриканском регионе, угрозам со стороны транснациональных террористических организаций, перспективы нормализации обстановки в Ливии.
Алжирские и итальянские власти принимают активное участие в международных посреднических усилиях, направленных на политическое урегулирование ливийского кризиса.
Миннити также провел встречу с премьер-министром Алжира Ахмедом Уяхья и главой МВД Нуреддином Бедуи. На ней стороны затронули вопросы развития двусторонних отношений, в частности, сотрудничество в сфере безопасности, борьбу с трансграничной преступностью.