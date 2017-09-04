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Расходы Франции на оборону по итогам 2017 года составят €32,7 млрд

Международная панорама
4 сентября, 23:29 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, сентября. /ТАСС

Ранее правительство Франции собиралось сократить военные расходы в целях оздоровления экономики

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ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Бюджетные расходы Франции на нужды национальной обороны по итогам 2017 года составят €32,7 млрд, что на €0,6 млрд больше, чем годом ранее. Такие данные обнародовало в понедельник министерство вооруженных сил республики.

"В соответствии с законом о военной программе на 2014-2019 годы, ее уточнением от 2015 года, а также решениями, принятыми после терактов 2015 и 2016 годов, бюджет министерства вооруженных сил был увеличен на €600 млн в 2017 году по сравнению с законом о бюджете на 2016 год, в результате чего объем выделенных средств был доведен до €32,7 млрд", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как отмечается в документе, увеличение расходов произведено с учетом текущей "крайне напряженной обстановки" для французских вооруженных сил и спецслужб на фоне стоящих перед страной вызовов, в первую очередь связанных с активностью исламистских террористических группировок. "Целью [увеличения расходов] было укрепление сил и средств оперативных подразделений, сил разведки и служб кибербезопасности, продолжая при этом подготовку к будущему и обновление вооружений", - подчеркнули в министерстве.

Сумма в €32,7 млрд, уточнили во французском министерстве вооруженных сил, подразумевает исключительно целевые расходы на задачи, напрямую связанные с обороной, - в эту цифру на включены статьи расходов на научно-технические исследования двойного назначения, программы высшего профессионального обучения, военные пенсии, помощь ветеранам боевых действий и траты на мемориальные мероприятия. Из €32,7 млрд основная часть средств - €17,3 млрд - расходуется на вооружение и техническое оснащение различных родов и видов войск. На денежное довольствие военнослужащих и гражданских сотрудников различных оборонных ведомств будет потрачено в этом году €11,6 млрд, еще €3,8 млрд - расходы на зарубежные военные операции (за вычетом зарплат), "оперативную деятельность" и "специфические виды деятельности".

В министерстве также отметили, что в 2018 году ожидается новое увеличение оборонного бюджета, однако конкретных цифр по этому вопросу приводить не стали. Ранее же правительство Франции собиралось временно сократить расходы на оборону, что должно было стать частью общего плана по урезанию госбюджета в рамках антикризисных мер по оздоровлению французской экономики, что вызвало резкую критику со стороны генералитета. "На 2018 год президент республики объявил о крайне значительном увеличении этого усилия по сравнению с изначальным бюджетом на 2017 год в соответствии с обозначенной долгосрочной целью довести расходы на оборону до 2% ВВП к 2025 году", - указали в министерстве вооруженных сил Франции.

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