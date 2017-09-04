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Макрон принял в Париже представителей венесуэльской оппозиции

Международная панорама
4 сентября, 23:38 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, сентября. /ТАСС

Президент Франции заявил, что надеется на начало демократического процесса в Венесуэле

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ПАРИЖ, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в понедельник переговоры в Париже с делегацией венесуэльской оппозиции во главе с председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхесом. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

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"Эта первая встреча для установления контакта прошла в отсутствие Лилиан Тинтори (лидер венесуэльской оппозиции - прим. ТАСС), которой венесуэльскими властями был запрещен выезд с территории страны. Встреча позволила обменяться мнениями по поводу серьезного политического и гуманитарного кризиса, который переживает эта страна", - отметили в пресс-службе французского президента.

Как сообщили в Елисейском дворце, в беседе с оппозиционерами из Венесуэлы Макрон "осудил репрессивные меры, принятые в отношении оппозиции, и в очередной раз заявил о своей приверженности принципам правового государства и идее начала здорового демократического процесса в Венесуэле". "Он добавил, что в отсутствие позитивных сигналов на этот счет со стороны правительства [Венесуэлы] Франция настроена на то, чтобы начать на европейском уровне обсуждение мер, которые могли бы быть приняты в отношении лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.

В разговоре с участниками венесуэльской делегации Эмманюэль Макрон также "выразил пожелание продолжить текущие усилия, направленные на то, чтобы венесуэльцам - главным жертвам этого кризиса - могла быть доставлена гуманитарная помощь". "Наконец, президент республики напомнил о готовности Франции - вместе с правительствами [стран] Латинской Америки и европейскими партнерами - поддержать любую инициативу, которая могла бы подтолкнуть к восстановлению искреннего диалога между сторонами [в Венесуэле] и могла бы способствовать восстановлению гражданского мира и демократии в Венесуэле", - заключили в Елисейском дворце.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
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