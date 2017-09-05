Канцлер Австрии обвинил главу МИД во лжи в ходе избирательной кампании

ВЕНА, 5 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и шеф Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц вместе со своими соратниками распространяют выдуманные истории о личной жизни канцлера в ходе избирательной кампании перед досрочными выборами. Об этом заявил в понедельник австрийский канцлер и председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Кристиан Керн.

"Считаю досадным, что министр иностранных дел и глава Австрийской народной партии [Себастьян Курц] вместе со своими близкими соратниками распространяют неправду. Но мне важно вас заверить, какие бы жесткие вопросы вы мне ни задавали, я не буду потом жаловаться на ORF. Это очень важно, потому что я уважаю работу журналистов", - заявил Керн в эфире телепередачи "Летние беседы" на канале ORF 2, посвященной досрочным выборам в Национальный совет (нижняя палата парламента).

Ранее член Австрийской народной партии Эфгани Дёнмец обвинил телекомпанию ORF в необъективности по отношению к главе МИД, который участвовал в телепередаче "Летние беседы" на прошлой неделе. По утверждению партийного функционера, ведущий передачи Тарек Ляйтнер является близким другом канцлера, и они неоднократно вместе со своими семьями отдыхали на Ибице и в Марокко, поэтому он задает каверзные вопросы и провоцирует соперников канцлера перед парламентскими выборами. Социал-демократы при этом отвергли обвинения в дружбе канцлера и ведущего, и сослались на то, что дети Керна и Ляйтнера ходят в одну школу, поэтому родители могли неоднократно видеться в прошлом.

Телепередача раздора

1 сентября СДПА во главе с канцлером Керном подала в суд на главу МИД и председателя АНП Себастьяна Курца за ложные утверждения в ходе избирательной кампании. Как отмечал руководитель аппарата СДПА Георг Нидермюльбихлер, Курц 28 августа в ходе "Летних бесед" на ORF 2 заявил, что промышленный магнат Ханс Петер Хазельштайнер пожертвовал через подставные организации на предвыборную кампанию социал-демократов €100 тыс.

Социал-демократы не дождались извинений министра, назвали его слова голословными обвинениями и, чтобы защитить свою репутацию, подали иск в суд. СДПА при этом подчеркнула, что никогда не получала пожертвования от Хазельштайнера, и ей даже не поступали подобные предложения.

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии пройдут 15 октября с участием 16 партий и политических движений. Наиболее напряженная борьба за кресло главы кабинета министров и большинство в парламенте развернется между действующим канцлером, председателем СДПА Кристианом Керном и главой МИД, председателем консервативной АНП Себастьяном Курцем. Обе партии в настоящее время образуют коалиционное правительство, но окончательно рассорились из-за проведения по инициативе консерваторов досрочных выборов. Третьим претендентом в гонке за лидерство выступает глава правой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.