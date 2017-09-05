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МИД Венесуэлы обвинил несколько стран Европы во вмешательстве во внутренние дела

Международная панорама
5 сентября, 1:21 UTC+3 ТАСС

Венесуэла возмущена тем, что послы Испании, Италии и Германии сопровождали супругу лидера оппозиции Лилиан Тинтори в аэропорту, когда она пыталась отправиться в Европу, уточнил глава МИД республики

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ТАСС, 5 сентября. Министерство иностранных дел Венесуэлы выразило протест правительствам Испании, Германии, Италии и Великобритании в связи с их поддержкой Лилиан Тинтори - активистки и жены лидера венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса. Об этом сообщил в понедельник глава ведомства Хорхе Арреаса.

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"Мы вызвали послов и вручили им ноты с формальным, энергичным и непреклонным протестом", - сказал он на пресс- конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana Television. "Нам пришлось срочно созвать эту встречу в связи с постоянным вмешательством этих послов и их правительств во внутренние дела Боливарианской Республики", - отметил Арреаса.

По его словам, в частности, Венесуэла возмущена тем, что послы Испании, Италии и ФРГ 2 сентября сопровождали активистку в аэропорту, когда она попыталась отправиться в Европу для встречи с рядом европейских лидеров, но не смогла выехать из страны из-за судебного запрета. Министр считает, что дипломаты "были использованы Тинтори", потому что она понимала, что ее не выпустят из Венесуэлы, и заранее подготовила пресс-конференцию, чтобы сообщить о запрете. Посла Великобритании не было в аэропорту в тот момент, однако МИД королевства выпустил заявление, в котором осудил ограничительную меру.

"Я надеюсь, что эти ситуации не повторятся, о чем мы сказали послам. Если это все-таки произойдет, нам придется рассмотреть более серьезные дипломатические меры", - отметил Арреаса.

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Он также раскритиковал заявления своего чилийского коллеги Эральдо Муньоса и президента Аргентины Маурисио Макри, выразивших поддержку Тинтори на своих страницах в Twitter.

На прошлой неделе активистку вызвали в суд в качестве подозреваемой в связи с тем, что в ее машине были обнаружены коробки с 200 млн боливар ($60 тыс.). Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что следствию необходимо проверить происхождение этих денег. По словам Тинтори, эти средства нужны были для лечения ее бабушки.

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Персоны
Макри, Маурисио Лопес, Леопольдо
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