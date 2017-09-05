Швеция отказала в убежище 106-летней женщине из Афганистана

ТАСС, 5 сентября. Власти Швеции отклонили запрос на предоставление убежища 106-летней гражданке Афганистана. Таким образом, женщине теперь грозит депортация из страны, сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

"Свое решение миграционная служба объясняет тем, что в Афганистане недостаточно небезопасно", - приводит агентство слова главы шведского отделения группы по поддержке беженцев, которая отметила, что многие крупные города, считающиеся безопасными, в настоящий момент таковыми не являются. Родственники 106-летней Бибихал Узбеки уже подали апелляцию на решение властей.

По данным AP, до того как направиться в Европу в 2015 году, семья Узбеки на протяжении восьми лет незаконно проживала в Иране, куда она прибыла в связи с нестабильной ситуацией в Афганистане. Добраться до Швеции 106-летней женщине, которая с трудом может передвигаться и говорить, помогли ее сын и внук. В настоящий момент Узбеки и ее 11 родственников проживают в небольшой деревне в центральной части страны. Как отмечают члены ее семьи, здоровье женщины пошатнулось после того, как она поняла, что в запросе на убежище ей было отказано.