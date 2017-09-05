Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Швеция отказала в убежище 106-летней женщине из Афганистана

Международная панорама
5 сентября, 3:10 UTC+3 ТАСС

Таким образом, женщине теперь грозит депортация из страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 сентября. Власти Швеции отклонили запрос на предоставление убежища 106-летней гражданке Афганистана. Таким образом, женщине теперь грозит депортация из страны, сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP).

"Свое решение миграционная служба объясняет тем, что в Афганистане недостаточно небезопасно", - приводит агентство слова главы шведского отделения группы по поддержке беженцев, которая отметила, что многие крупные города, считающиеся безопасными, в настоящий момент таковыми не являются. Родственники 106-летней Бибихал Узбеки уже подали апелляцию на решение властей.

По данным AP, до того как направиться в Европу в 2015 году, семья Узбеки на протяжении восьми лет незаконно проживала в Иране, куда она прибыла в связи с нестабильной ситуацией в Афганистане. Добраться до Швеции 106-летней женщине, которая с трудом может передвигаться и говорить, помогли ее сын и внук. В настоящий момент Узбеки и ее 11 родственников проживают в небольшой деревне в центральной части страны. Как отмечают члены ее семьи, здоровье женщины пошатнулось после того, как она поняла, что в запросе на убежище ей было отказано.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Швеция Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГ
2
Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман
3
Министр финансов Украины рассчитывает, что страна завершит сотрудничество с МВФ
4
Эксперты: разрыв Трампом торговых связей с партнерами КНДР чреват для самих США
5
Президенты России и Египта призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль
6
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
7
Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют
Темы дня
Новости партнеров
Реклама