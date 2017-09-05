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СМИ: ВМС Республики Корея провели учения в связи с провокациями со стороны КНДР

Международная панорама
5 сентября, 4:18 UTC+3 ТАСС

Учения направлены "на улучшение стратегии мгновенного реагирования наших военных на провокации в море", уточнил представитель ВМС

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ТАСС, 5 сентября. ВМС Южной Кореи провели в Японском море масштабные учения с использованием боевых снарядов, продемонстрировав таким образом свою решимость противостоять провокациям со стороны Пхеньяна. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

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"Обучение в этот раз направлено на улучшение стратегии мгновенного реагирования наших военных на провокации в море со стороны врага, - приводит агентство слова представителя ВМС. - Если враг спровоцирует нас, на воде или под водой, мы немедленно нанесем ответный удар и похороним его в море".

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. В тот же день Великобритания, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

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