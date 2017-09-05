СМИ: ВМС Республики Корея провели учения в связи с провокациями со стороны КНДР

ТАСС, 5 сентября. ВМС Южной Кореи провели в Японском море масштабные учения с использованием боевых снарядов, продемонстрировав таким образом свою решимость противостоять провокациям со стороны Пхеньяна. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

"Обучение в этот раз направлено на улучшение стратегии мгновенного реагирования наших военных на провокации в море со стороны врага, - приводит агентство слова представителя ВМС. - Если враг спровоцирует нас, на воде или под водой, мы немедленно нанесем ответный удар и похороним его в море".

КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. В тот же день Великобритания, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН.