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Мун Чжэ Ин в разговоре с Путиным затронул тему запрета на экспорт нефти в КНДР

Международная панорама
5 сентября, 5:23 UTC+3 ТАСС

Президент Республики Корея также считает необходимым ввести запрет на трудоустройство северокорейских рабочих за рубежом

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ТАСС, 5 сентября. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин высказался в поддержку ужесточения санкций в отношении КНДР с целью введения запрета на поставки нефти в эту страну.

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Как сообщила во вторник администрация южнокорейского лидера, эту идею он изложил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся в ночь с понедельника на вторник.

"Пришло время для Совбеза ООН всерьез рассмотреть возможность ограничения доступа Северной Кореи к источникам валюты, а также введение нефтяного эмбарго и запрета на трудоустройство северокорейских рабочих за рубежом", - приводит администрация на своем сайте слова Мун Чжэ Ина.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран решительно осудили действия Пхеньяна, "грубо нарушающие соответствующие резолюции СБ ООН, подрывающие режим глобального нераспространения и создающие серьезную угрозу миру и безопасности в регионе". Кроме того, они договорились продолжить обмен мнениями по данной теме в ходе встречи 6 сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович
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