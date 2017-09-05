Мун Чжэ Ин в разговоре с Путиным затронул тему запрета на экспорт нефти в КНДР

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ТАСС, 5 сентября. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин высказался в поддержку ужесточения санкций в отношении КНДР с целью введения запрета на поставки нефти в эту страну.
Как сообщила во вторник администрация южнокорейского лидера, эту идею он изложил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся в ночь с понедельника на вторник.
"Пришло время для Совбеза ООН всерьез рассмотреть возможность ограничения доступа Северной Кореи к источникам валюты, а также введение нефтяного эмбарго и запрета на трудоустройство северокорейских рабочих за рубежом", - приводит администрация на своем сайте слова Мун Чжэ Ина.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран решительно осудили действия Пхеньяна, "грубо нарушающие соответствующие резолюции СБ ООН, подрывающие режим глобального нераспространения и создающие серьезную угрозу миру и безопасности в регионе". Кроме того, они договорились продолжить обмен мнениями по данной теме в ходе встречи 6 сентября во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.