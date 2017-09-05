Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.09:
$ 57.78
€ 68.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новым главой правительства Тайваня назначен Лай Циндэ

Международная панорама
5 сентября, 7:26 дата обновления: 5 сентября, 8:00 UTC+3 ТАСС

Он сменил на этом посту Линь Цюаня, который днем ранее подал в отставку на фоне роста критики в адрес правительства и падения рейтинга правящей Демократической прогрессивной партии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 сентября. /ТАСС/. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь объявила во вторник имя нового премьер-министра. Им стал мэр специального муниципалитета Тайнань 57-летний Лай Циндэ, сообщило тайваньское центральное информационное агентство (CNA).

Он сменил на этом посту Линь Цюаня, который днем ранее подал в отставку на фоне роста критики в адрес правительства и падения рейтинга правящей Демократической прогрессивной партии.

Лай Циндэ по образованию врач. Неоднократно избирался депутатом парламента, проработал законодателем в общей сложности 11 лет. С 2010 года занимал пост мэра Тайнаня - специального муниципалитета на юго-востоке острова. Как отмечают наблюдатели, этот политик неизменно пользовался высоким авторитетом и популярностью у населения.

В ближайшее время новый премьер начнет формирование своего кабинета. По прогнозам экспертов, кадровые перестановки на острове не повлекут изменений в политике в отношении материкового Китая. Связи между Пекином и Тайбэем остаются фактически "замороженными" после прихода к власти в мае 2016 года администрации Цай Инвэнь. Она является противницей курса на сближение с КНР и отказывается признавать основополагающий принцип "одного Китая".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Цай Инвэнь
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Леди Ди навсегда
Фото
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров поблагодарил Путина, который осудил насилие против мусульман
2
Мурат Кумпилов: караван идет
3
СМИ: в Мьянме боевики сжигают монастыри и разрушают статуи Будды
4
Мун Чжэ Ин в разговоре с Путиным затронул тему запрета на экспорт нефти в КНДР
5
Источник: Москва получила ответ по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Вороненкова
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
Сепаратисты или жертвы насилия: кто такие рохинджа и почему их притесняют
Темы дня
Новости партнеров
Реклама