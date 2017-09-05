Новым главой правительства Тайваня назначен Лай Циндэ

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 сентября. /ТАСС/. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь объявила во вторник имя нового премьер-министра. Им стал мэр специального муниципалитета Тайнань 57-летний Лай Циндэ, сообщило тайваньское центральное информационное агентство (CNA).
Он сменил на этом посту Линь Цюаня, который днем ранее подал в отставку на фоне роста критики в адрес правительства и падения рейтинга правящей Демократической прогрессивной партии.
Лай Циндэ по образованию врач. Неоднократно избирался депутатом парламента, проработал законодателем в общей сложности 11 лет. С 2010 года занимал пост мэра Тайнаня - специального муниципалитета на юго-востоке острова. Как отмечают наблюдатели, этот политик неизменно пользовался высоким авторитетом и популярностью у населения.
В ближайшее время новый премьер начнет формирование своего кабинета. По прогнозам экспертов, кадровые перестановки на острове не повлекут изменений в политике в отношении материкового Китая. Связи между Пекином и Тайбэем остаются фактически "замороженными" после прихода к власти в мае 2016 года администрации Цай Инвэнь. Она является противницей курса на сближение с КНР и отказывается признавать основополагающий принцип "одного Китая".