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Южная Корея ответит на ядерные испытания КНДР санкциями и давлением

Международная панорама
5 сентября, 9:02 UTC+3

С другой стороны, как заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, республика будет искать пути фундаментального и всеобъемлющего решения северокорейской ядерной проблемы

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СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Республика Корея предпримет жесткие меры в ответ на новые ядерные испытания, проведенные КНДР, но при этом продолжит поиск путей решения данной проблемы. Об этом во вторник заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в своем первом интервью для российских СМИ, которое дал эксклюзивно первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Нынешние ядерные испытания Северной Кореи является намного более серьезными, чем все предыдущие", - заметил лидер Республики Корея. "Сеул, с одной стороны, будет реагировать на них самым решительным образом, в том числе ужесточением санкций, усилением давления и резким повышением боеготовности", - подчеркнул президент.

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"С другой стороны, Республика Корея будет прилагать усилия для поиска путей фундаментального и всеобъемлющего решения северокорейской ядерной проблемы", - заметил Мун Чжэ Ин.

Он также добавил, что необходимо наконец "разорвать порочный круг", когда раз за разом вслед за повторяющимися военными провокациями КНДР следуют осуждения со стороны мирового сообщества и усиление давления на Север.

3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Действия Пхеньяна, в частности, осудил Китай, а Южная Корея и США не исключили возможность военного ответа.

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Мун Чжэ Ин
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США КНДР Китай Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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