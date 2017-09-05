Южная Корея ответит на ядерные испытания КНДР санкциями и давлением

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Республика Корея предпримет жесткие меры в ответ на новые ядерные испытания, проведенные КНДР, но при этом продолжит поиск путей решения данной проблемы. Об этом во вторник заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в своем первом интервью для российских СМИ, которое дал эксклюзивно первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Нынешние ядерные испытания Северной Кореи является намного более серьезными, чем все предыдущие", - заметил лидер Республики Корея. "Сеул, с одной стороны, будет реагировать на них самым решительным образом, в том числе ужесточением санкций, усилением давления и резким повышением боеготовности", - подчеркнул президент.

"С другой стороны, Республика Корея будет прилагать усилия для поиска путей фундаментального и всеобъемлющего решения северокорейской ядерной проблемы", - заметил Мун Чжэ Ин.

Он также добавил, что необходимо наконец "разорвать порочный круг", когда раз за разом вслед за повторяющимися военными провокациями КНДР следуют осуждения со стороны мирового сообщества и усиление давления на Север.

3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Действия Пхеньяна, в частности, осудил Китай, а Южная Корея и США не исключили возможность военного ответа.