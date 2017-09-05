Мун Чжэ Ин доволен телефонным разговором с Путиным

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СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин доволен состоявшимися в понедельник телефонными переговорами с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых стороны решительно осудили новые ядерные испытания КНДР. Об этом во вторник заявил южнокорейский лидер в своем первом интервью для российских СМИ, которое дал эксклюзивно первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Я очень доволен разговором с [российским президентом Владимиром] Путиным, в котором он заявил, что Россия неизменно поддерживает денуклеаризацию Северной Кореи, и также решительно осуждает продолжающиеся северкорейские провокации", - сказал Мун Чжэ Ин.
"Помимо этого, мы были едины относительно необходимости мирного решения северокорейской ядерной проблемы дипломатическим путем", - отметил президент. При этом Мун Чжэ Ин добавил, что Пхеньян "должен прекратить дальнейшие провокации". "Чтобы заставить его это сделать, нам, международному сообществу, придется оказать на него мощное давление", - сказал Мун Чжэ Ин.
3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Действия Пхеньяна, в частности, осудил Китай, а Южная Корея и США не исключили возможность военного ответа.