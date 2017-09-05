Президент Южной Кореи назначил нового посла в России

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ТАСС, 5 сентября. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил новым послом республики в России У Юн Гына, который ранее занимал пост генерального секретаря Национального собрания страны. Об этом сообщило во вторник агентство Yonhap со ссылкой на заявление администрации президента.
По информации агентства, У Юн Гын работает доктором политологии в Санкт-Петербургском государственном университете.
Назначение было сделано накануне визита президента Южной Кореи в Россию. Мун Чжэ Ин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 6-7 сентября, где планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по широкому спектру вопросов, включая осуществленные недавно КНДР ракетные пуски.