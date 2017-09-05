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Додон отказался отправлять военных на учения НАТО на Украине

Международная панорама
5 сентября, 13:09 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 5, сентября. /ТАСС

Военные учения Rapid Trident-2017 с участием представителей 14 стран НАТО пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области

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КИШИНЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон запретил отправлять военнослужащих национальной армии для участия в учениях стран НАТО Rapid Trident на Украине.

"Запрещаю участие военных из Республики Молдова в зарубежных учениях", - написал глава государства во вторник в Twitter. В феврале этого года он также не разрешил молдавским солдатам принимать участие в учениях НАТО в Румынии.

Военные учения Rapid Trident-2017 с участием представителей 14 стран НАТО пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области.

Конституция Молдавии определяет страну как нейтральное государство - она не вступает в военные блоки. Подавляющее большинство граждан, согласно опросам, против вступления страны в НАТО, однако в парламенте страны считают, что это не мешает республике сотрудничать с альянсом на основе индивидуального плана партнерства.

В рамках этого документа НАТО помогает модернизировать молдавскую армию. При этом республика оказывает поддержку альянсу в миротворческих операциях.

В конце ноября 2016 года премьер Молдавии и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро связи альянса в Кишиневе, которое ратифицировал парламент республики еще до вступления Додона в должность.

Додон же в ходе недавнего визита в Брюссель призвал руководство альянса не открывать это бюро, так как активизация военного сотрудничества с НАТО, по его мнению, усложнит решение приднестровской проблемы.

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